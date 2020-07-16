医学院毕业生将加入抗击新冠疫情工作

哈通社/努尔苏丹/7月16日--哈萨克斯坦卫生部商品和服务质量监管安全委员会主席提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫在16日举行的线上新闻发布会上表示，年轻的医疗专业人员将参与抗击新冠疫情工作。

提穆尔介绍说：“目前全国大约有4.6万名医务人员在各个传染病医院和临时医院工作。由于新冠肺炎感染数量增加，现在我们不仅缺少重症监护医师和麻醉师，传染病医生和肺病医生也很短缺。这个问题有办法解决，首先，我们在监管框架内制定了对医生的再培训计划。例如，培训心脏病医生、传染病医生。我们还修订了立法，以便全科医生接受培训，使其担任传染病医生。”

在新闻发布会上，负责人还谈到了医学院毕业生将如何接受培训，以在临时医院和传染病医院进一步工作。

“其次，我们还将吸引医学院毕业生就业。今年有88名麻醉学专业的医学生和208名流行病学专业的医学生毕业。此外，在哈萨克斯坦卫生部的支持下，为各医科大学共分配了200个名额，以培养麻醉学专业和心脏病专业的医学生。还计划在学士和硕士学位中分配360个名额，以培养保健学和流行病学的医学生。”提穆尔总结道。

【编译：阿拉依】