外长特列吾别尔德出席“中亚+中国”对话首次会议

哈通社/努尔苏丹/7月16日 —— 据外交部消息，外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德16日出席了“中亚+中国”对话首次会议。

消息称，中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外交部部长出席了视频会议，并就区域和国际热点问题交换了意见。

与会者指出，促进中亚国家与中国之间基于友谊、睦邻和互利的多边合作关系是回应共同利益，以及保障区域经济增长和安全的重要因素。

各方注重关注了在抗击新冠疫情建立紧密合作，消除疫情的负面影响和恢复区域各国经济问题。哈萨克斯坦就人道主义援助和抗击疫情期间提供的各方面支持向中方表示了感谢。

与会各方认为，防止新冠疫情进一步传播采取的必要措施对区域外贸经济带来了较大的负面影响。各方表示支持为促进区域经济一体化，以及刺激贸易和鼓励相互投资作出共同的努力。

在边境采取检疫措施背景下，货物运输和货物过境问题成为了重要问题。中方考虑到中亚各国经济的相互关联，表示愿意为中亚合作伙伴开通保障过境货物无障碍通关的“绿色通道”。

会上，中亚各国和中国外长就数字化、金融服务、电商、智能城市、科研和制药领域合作机会问题进行了讨论，并通过了成立“中亚+中国”对话机制决议，表示支持定期举行多边政治对话。

根据会议结果，与会各国外长通过了联合宣言。

【编译：小穆】