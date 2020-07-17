疫情与限行措施意外的令哈萨克斯坦外卖业务获得迅速发展

哈通社/阿拉木图/7月17日 – 餐饮外送业务过去几年在哈萨克斯坦的发展并不顺利，但新冠疫情的出现，以及随后的一系列隔离限行措施，意外的改变了这个行业的现状。

主要从事餐饮外卖业务的Chocofood公司表示，随着隔离限行措施的实施，越来越多的餐饮机构开始与其接洽外卖服务业务。

在哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图，外卖正变得越来越受人们的欢迎。根据Chocofood提供的信息，对外卖服务的需求在3月增加了35％，在4月和5月又增加了20％。

6月份，随着夏季的到来，需求有所下降，而且当时限制措施也在松绑，很多餐厅重新开张营业，因此对外卖的需求有所下降，但随着7月份重新实施了新一轮强化隔离措施，人们对外卖的需求再度增长。

Chocofood公司称，由于新一轮的隔离措施将在8月结束，进入7月后，许多此前没有参与外卖的企业也在接洽相关的服务。隔离限行措施对餐饮业造成了不小的影响，而提供外卖是目前餐饮行业保持营业额的最佳措施。

统计数据显示，与3月份时期相比，4月份选择在家呼叫外卖业务的用户数量增加了45%，并且一直到6月都没有再发生减少。不过，快递员的数量每个月都有变化，最高的数字出现在3月和5月。

同时，自年初以来，该服务的活跃用户数量增加了40％。 增长率最高的是阿克套和阿特劳（每月约30％）。 对外卖业务的使用率较高的城市是阿拉木图和努尔苏丹，这两个城市的外卖服务月增长率达到了5-10％。

Chocofood公司的负责人在接受采访时指出，过去需要付出许多努力，包括打广告、提供打折之类的优惠活动来吸引客户，而疫情和随之而来的限制措施，却意外的让企业几乎无成本的拓展了客户群体。

仅在5月份，阿拉木图市就有60多家新的餐饮机构和商店成为了相关外卖配送业务的使用者。

行业从业者指出，隔离措施期间，人们无法出门消费，因此会趋向于在家订购外卖餐饮，同时，哈萨克斯坦越来越发达的在线支付也为这一服务的发展提供了便利的基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】