哈工会联合会：远程工作模式下 雇主需承担员工的电费和网络费用

哈通社/努尔苏丹/7月17日 –哈萨克斯坦工会联合会第一副主席穆赫塔尔·特尼科夫表示，疫情期间，雇主有义务为员工配备必要的通讯设备。

在17日于首都努尔苏丹召开的主题为《工会的协助和对企业检疫措施遵守情况的监督》的新闻发布会上，有参会者指出，国际大流行开始爆发时，哈劳动和社会保障部就曾要求，所有转入在线远程工作模式的机构，有责保障员工得到必要的照明、网络和其他旨在完成工作的基本需求。但这一要求没有得到重视，绝大部分员工在这方面的开支基本仍由自己承担。

«这是否意味着劳动者的利益受到了损害？»参会者因此提问。

对这个问题，哈萨克斯坦工会联合会第一副主席穆赫塔尔·特尼科夫作出了回应：

«这明显是对劳动者权益的侵犯。根据我们掌握的信息，哈萨克斯坦劳动法第138条第2款有以下规定：‘雇主有责任为远程工作模式下的员工提供必需的通讯工具’。如果员工使用的是自己的通讯设备，那么雇主必须为其提供所有必要的附属设备。雇主还应承担员工因工作产生的电费和网络费用。这些情况，将根据相关各方的协商解决。»

【编译：木合塔尔·木拉提】