世卫组织：哈国疫情有好转，但仍不可松懈

哈通社/努尔苏丹/7月17日--世界卫生组织欧洲办事处紧急情况区域主任多里特·尼特赞评论了哈萨克斯坦在新冠肺炎和肺炎登记采用新统计数据决定。

多里特说：“哈萨克斯坦疫情情况正在改善。虽然在过去的两周中登记了三分之一的确诊病例，但数量有所下降。哈萨克斯坦政府正在制定一系列卫生措施，并且还在改善检测措施、患者治疗方案和医院内感染控制。哈萨克斯坦将根据国际标准对病例进行重新分类。这对于确定患者是否患有COVID-19或是另一种疾病是非常重要的一步。”

她指出，重新分类会使COVID-19确诊病例有所增加，并且在重新分类过程中这种增加将非常明显。但这并不意味着COVID-19病例真的增加，而只是将原来的疑似病例纳入为COVID-19病例统计。但是我们不应该放松警惕，病毒正在传播，需要各国政府、医务工作人员以及社会所有人的帮助来一起阻止病毒传播。

负责人总结道：“现在我们应该采取行动，共同努力战胜病毒。世卫组织将与您站在一边，并与各国政府合作，保护这个国家、欧洲乃至全世界公民的健康。”

【编译：阿拉依】