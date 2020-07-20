东京奥运会敲定田径项目赛程

哈通社/东京/7月20日 -- 随着延期至明年举行的东京奥运会赛程敲定，田径大项的完整赛程也随之出炉。

东京奥组委同时表示，当前的赛程依旧有可能调整。

除了全部43个比赛场馆外，东京奥组委同时确认，此前因为合同问题一度存疑的奥运村和主新闻中心依然将会使用。

根据赛程，奥运会将在7月23日晚上8点开幕，女子垒球和女子足球都将在7月21日开赛，男足7月22日开始。

奥运会第一块金牌将在女子10米气步枪项目中产生，时间是2021年7月24日上午。

按照赛程安排，东京奥运会田径项目比赛将于2021年7月30日至8月8日举行，历时10天，共产生48枚金牌。

除了男、女马拉松及竞走项目比赛在北海道的札幌大通公园展开较量，其余比赛都将在东京奥运会主体育场——东京新国立竞技场进行。

东京奥运会田径项目首金将在第一比赛日晚间的男子10000米项目比赛中产生。而 奥运会最引人注目的项目田径男子百米决赛将在8月1日晚进行。

男子马拉松项目仍然在最后一天，也就是8月8日举行，女子项目在8月7日。

马拉松比赛尽管被移到札幌进行，但颁奖仪式仍然将在东京的奥林匹克体育场举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】