隔离期间哈国人均肉食消费量大增

哈通社/努尔苏丹/7月20日 – 在2020年第一季度的三个月内，哈萨克斯坦人的人均肉食消费量达到了21公斤，较2019年同期增长了1.5公斤。

据哈萨克斯坦肉制品联合会统计，2020年1~5月，哈境内共售出68.12万吨羊肉和禽肉，较2019年同期增长了2.13万吨。

该机构指出，肉制品是哈萨克斯坦人日常饮食的重要组成部分，即便是在最低标准的食品消费中，哈国公众仍选择将35%的费用用来购买肉类或鱼类产品。

哈萨克斯坦生产的肉制品除保障本国市场外，在出口方面近年来也取得了较好的成就，世界银行也启动了相关的项目，旨在促进哈国肉制品在国际市场上的竞争力。

哈萨克斯坦肉制品联合会总干事达吾然·萨勒科夫表示，哈畜牧业对国家社会经济具有重要的影响力，目前国内有超过2万多个家庭农场，哈农业部计划在10年内，通过合作社等多种经营模式，将该数据提升至10万。

联合会预计，哈牛肉产量将增长至110万吨，而年出口额将达到24亿美元。

值得一提的是，2019年的统计数据显示，哈国人均肉制品年消费量为77.9千克，其中消费量最大的是牛肉（24.8千克/年），其次是羊肉和马肉。

2018年，哈萨克斯坦人均肉类产品消费支出达9.1万坚戈（约合240美元）。

【编译：木合塔尔·木拉提】