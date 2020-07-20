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    14:45, 20 七月份 2020 | GMT +6

    阿联酋火星探测器“希望号”在日本成功发射

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    哈通社/努尔苏丹/7月20日 -- 阿拉伯世界展开了首次的星际探索之旅。阿拉伯联合酋长国的«希望号»火星探测器，成功从日本发射。如果一切顺利，«希望号»预料将在明年2月抵达火星轨道。

    当地时间早上7点，日本鹿儿岛的航天中心，三菱重工业利用一枚火箭，将阿联酋的«希望号»火星探测器，发射升空。一小时后，探测器成功与火箭分离。

    在迪拜航天中心，阿联酋科学家通过屏幕观察发射过程，并热烈欢呼。他们为这项计划，已经准备了六年。

    阿联酋火星计划工程师阿里说：«我很兴奋、很开心、很高兴火箭成功发射。我找不到字眼来形容现在的心情，像是得了诺贝尔奖。»

    阿联酋火星计划主任沙拉夫说：«骄傲、高兴 、疲惫、害怕，我们还没完工，发射只占三成 下来还要飞行到火星，七个月的旅程。»

    火星探测器计划飞行5亿公里，并在七个月后抵达火星轨道。到时正好是阿联酋庆祝建国50周年。

    «希望号»是今年三个火星探测项目之一。另外两个是，中国的«天问一号»和美国的«毅力号»火星探测器。阿联酋制定了野心勃勃的太空计划，包括要在2117年之前，在火星建设适合人类的居住地。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    科学 航天 日本 科技 科研 阿联酋 黄金储备
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