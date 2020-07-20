阔克舍套企业正在生产新一代呼吸机

哈通社/阔克舍套/7月20日--据“Tynys”公司Instagram消息，“Tynys”股份有限公司正在生产我国最需要的新一代呼吸机之一“Kokchetav-4P”。该设备用于通过氧气-空气混合物使肺部通气，并且可以自主运行，也可以连接到常见的氧气供应系统。

据该公司的新闻处消息，“Tynys ” 公司生产的呼吸机每天可挽救数百人的生命。 位于阔克舍套市的“Tynys ” 公司已向阔克舍套市运送了500多套医疗设备。

自7月9日起，已向阿克莫拉州提供了60个必需设备，运往阿克托别州55个，阿拉木图市50个、卡拉干达州40个，库斯塔奈州、彼得罗巴甫尔州和突厥斯坦各25个， 克孜勒奥尔达州20个。此外，在慈善援助的框架内，又有17个急救包被运往地区卫生部门，64台呼吸机运至国家紧急医疗救助中心。

值得一提的是，公司已决定不限制工厂的医疗设备生产。自国家宣布进入紧急状态以来，Tynys公司已开始生产防护口罩。先将口罩提供给了公司的员工及其家人。然后将产品交付给了阔克舍套市的国家机构和企业。已生产27.6只万口罩。

该公司也没有忘记内部安全性。由于“Tynys ” 公司属于持续经营的企业，并且其工作对于生命维持至关重要，因此这里的每个员工都配有个人防护设备。进行人员安全运输，在检查站每个人都要经过消毒处理区，并且每小时对生产设施进行消毒。

【编译：阿拉依】