“萨穆鲁克-卡泽纳”国家基金就抗击疫情与卫生部签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/7月20日-- “萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金与卫生部签署抗击冠状病毒（COVID-19）合作备忘录。国家基金董事会主席阿赫梅特江•叶西莫夫和卫生部长阿列克谢·崔出席签署仪式。

合作备忘录框架下，“萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金购买了100辆救护车、1000台浓缩氧气器、50台呼吸机、1000台脉搏血氧仪和3000个抗病毒药物“阿韦法韦(Avifavir) ” ，并将其交给了卫生部。

国家基金董事会主席叶西莫夫表示，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对这些措施表示了支持。此前与首任总统进行会谈期间，他指示从基金内部基金中拨出资金，在努尔苏丹和阿拉木图两座城市建设两个医疗中心。新建的医疗中心将不仅民众提供医疗服务，还将提高研究开发潜力。

“请允许我代表卫生部向国家基金就提供的协助表示感谢。相信签署的合作备忘录将使我们能够采取必要的防疫措施，以抗击冠状病毒疫情。 ” 卫生部长阿列克谢·崔说道。

阿维法韦是世界上仅有的两种在临床试验中被证明有效的抗冠状病毒药物之一。“萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金从俄罗斯直接投资基金直接购买了该药品。

【编译：阿依波塔】