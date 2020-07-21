埃隆∙马斯克首次跻身《福布斯》全球五大富豪之列

哈通社/纽约/7月21日--据《福布斯》杂志报道，美国特斯拉和SpaceX公司的CEO埃隆·马斯克首次跻身全球五大富豪之列。

据该杂志称，如今身家超过740亿美元的马斯克已首次超过亿万富翁沃伦·巴菲特和微软前任总裁史蒂夫∙鲍尔默，成为全球第五大富豪。

值得一提的是，在3月中旬，现年49岁的马斯克在《福布斯》亿万富豪榜上排名第31位。当时的他净资产不到250亿美元。自那以来，他的财富几乎增长了两倍，达到742亿美元，这全归功于特斯拉。

《福布斯》指出，特斯拉股价在周一交易中又上涨了9.5％，至1643美元，自6月29日以来的短短三周内上涨了60％，仅2020年就上涨了近300％。

特斯拉不仅是全球市值最高的汽车公司，市值达3045亿美元，其市值还已超过福特、法拉利、通用汽车和宝马的市值总和。

马斯克于2012年首次登上《福布斯》400名美国富豪榜单，以24亿美元的净收入排名第190位。今年1月1日，他在《福布斯》亿万富豪榜单上排名第37位。但是，特斯拉的惊人崛起使他跻身世界上最富有的人之列。

马斯克本月初在与《福布斯》杂志的来信中说，他并不在乎数字和净资产。他写道：«数字总是时而上升时而下降，真正重要的是制造人们喜爱的优质产品。»

据福布斯富豪榜实时数据（Forbes Real-Time counter），马斯克目前还没超过亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯，财富为1890亿美元，法国酩悦∙轩尼诗-路易∙威登集团（LVMH）总裁伯纳德∙阿尔诺，其财富为1138亿美元，微软创始人比尔·盖茨，财富为1134亿美元，Facebook首席执行官马克·扎克伯格，财富估计为903亿美元。





【编译：阿拉依】