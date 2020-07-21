哈萨克斯坦女运动员获得国际奖项提名

哈通社/努尔苏丹/7月21日--哈萨克斯坦的残奥会运动员阿莉娅·拉耶娃进入了赫尔曼·格迈纳尔奖（Hermann Gmeiner）的最后投票阶段，该奖项是为了表彰对社区发展作出杰出成就和贡献的人。

据哈萨克斯坦SOS儿童村国家办公室消息，获胜者将由选票数决定，阿莉娅目前排名第二，您可以通过以下链接来为她投票。

阿莉娅在阿拉木图的SOS儿童村长大。从出生开始，她就被诊断出患有先天性脑瘫。因此，阿莉娅在青年时期经历了几次大型手术。医生诊断说她将无法走路。

亲人的支持和巨大的毅力帮助女孩克服了可怕的疾病。阿莉娅不仅能够走路，还接受了全面的教育，遇到了心爱的人并建立了一个家庭，她为自己工作并设定了新的目标。现在，阿莉娅在一个公共组织中工作，帮助处于困境中的人们，并帮助他们重新找到对自己的信心。

阿莉娅的鼓舞人心的故事使该奖项的组织者感到鼓舞。阿莉娅是来自世界各地的200名申请者中的八名入围者之一。投票将持续到7月23日。阿莉娅的胜利将会是哈萨克斯坦和独联体国家代表在这个奖项中的首次胜利。

赫尔曼·格迈纳尔奖是颁发给在SOS儿童村长大，并在体育、创造力、专业活动等领域取得巨大的成功，成为榜样的人。该奖项每两年颁发一次，每次有两个获胜者，分别是得票数最多的一名男性和一名女性。

SOS儿童村是为孤儿和无父母照顾的儿童提供长期教育的家庭模式。1949年，奥地利教育家赫尔曼·格迈纳在奥地利的伊姆斯特建立了第一个SOS儿童村。

如今，SOS儿童村已遍布全球136个国家，为成千上万的儿童提供了在爱与关怀中成长的机会。自1994年以来，SOS儿童村已在在哈萨克斯坦的阿拉木图市、努尔苏丹市和铁米尔套市运营。

【编译：阿拉依】