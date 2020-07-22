哈萨克斯坦与俄罗斯合作在江布尔州开设工厂

哈通社/莫斯科/7月22日--据哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆新闻处消息，周二，哈萨克斯坦和俄罗斯在莫斯科签署了一项政府间协议，关于实施«生产矿物肥料的工厂建设和运营»项目的协议。

哈萨克斯坦共和国驻俄罗斯特命全权大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫和俄罗斯联邦工业和贸易部部长丹尼斯·曼图洛夫签署了协议，同意实施«EuroChem»矿物化工公司在江布尔州建设和运营矿物肥料工厂的项目。

该项目涉及开发哈萨克斯坦南部的卡拉套磷酸盐岩矿床，并建设一个生产矿物肥料和工业产品的新工厂，产能将高达100万吨。目前投资总额约为2.7亿美元，还有约8亿美元尚待投资。

哈萨克斯坦驻俄大使说：«该化工企业将在江布尔州创造至少1200个工作岗位，为农业和建筑业的发展提供切实的推动力，有助于改善粮食安全，增加哈萨克斯坦的出口潜力，还将大大加强哈萨克斯坦与俄罗斯之间的一体化业务联系。»

目前，«EuroChem»公司已成功完成了该项目的第一阶段：投产年产64万吨磷矿石的采矿综合体，用于勘探和开发磷酸盐岩矿床。

根据签署的协议，将有可能继续实施该项目的第二阶段：利用化工领域中可用的最佳技术扩大现有生产，并于明年开始建设工厂。

【编译：阿拉依】