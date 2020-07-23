泰国正在准备重启旅游业 开放更多外籍人士入境

哈通社/努尔苏丹/7月23日 -- 泰国新冠肺炎疫情管理中心22日决定，将本月底到期的紧急状态法实施期限再延长一个月，至8月31日止。

泰国于3月26日在全国实行紧急状态法，以防控疫情传播，之后曾多次延长紧急状态法实施期限。

泰国国家安全委员会秘书长颂萨表示，泰国正在准备重启旅游业，开放更多外籍人士入境以发展经济，因此有必要维持紧急状态，持续防控疫情。

泰国当局已商议将于近期开放以下几类外籍人士入境，并制定了相应的管理措施，包括前来参加或举办展览会的小型外籍商展团体；前来泰国取景拍摄影视节目的外籍人士团体；邻近泰国的缅甸、柬埔寨、老挝3国劳工；来泰国接受医疗服务的外籍人士等。

此外，泰国内阁21日决定，对于那些因疫情而滞留泰国的外籍人士，原定于本月底到期的签证豁免措施将自动延长到9月26日。在这期间，针对在泰外籍人士的强制性90天报到要求也同步暂停。

泰国官方22日公布，当天新增6例境外输入新冠肺炎确诊病例。迄今，泰国累计确诊病例3261例，治愈3105例，死亡58例，仍在院治疗98例。截至当天，泰国已连续58天无本土新增病例。

【编辑：木合塔尔·木拉提】