哈正在同欧亚经济联盟成员国实现贸易平衡

哈通社/努尔苏丹/7月23日 – 哈萨克斯坦正在同欧亚经济联盟成员国实现贸易平衡。

哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部副部长扎涅勒·库舒科娃对7月17日在白俄罗斯首都明斯克举行欧亚政府间理事会会议进行总结时，对此作出了强调。

据其介绍，本次会议讨论的重要议题之一，是成员国之间消除相互贸易中存在的各种壁垒。

哈方在会议上提出，消除内部障碍的措施应由理事会统筹领导，以形成稳定良好的体系化工作流程，该建议得到了与会各国的认可。

«总的来说，我们呼吁各方在消除贸易壁垒方面保持一致步调。 当相互贸易的份额仅为14.3％时，这一点尤其重要。 在欧盟，这个数字是70％。»她说。

据其透露，当天的会议还针对经济联盟内部的«否决权»问题存在的争议进行了讨论，此外，与会各方就成立高级别工作组，对欧亚经济联盟食品安全规范进行修订工作达成了一致共识。

围绕《欧亚经济联盟商品标签协定》产生的争论也是此次会议期间的一个讨论议题，据库舒科娃称，哈方在会上指出，不应成为相互贸易中的另一个障碍，国家标签体系应得到各方的相互承认。

库舒科娃表示，在会议上，各方支持了哈萨克斯坦关于对在哈萨克斯坦使用低进口税的产品引入系列证书的倡议。她指出， 在新冠大流行的背景下，国家立法和信息系统的变更花费的时间比预期更长。 延长序列证书的有效性将大大简化企业将哈萨克斯坦产品进口到欧亚经济联盟合作伙伴国家市场的程序。

根据此前报道，欧亚经济联盟五国总理17日在白俄罗斯首都明斯克举行欧亚政府间理事会会议，会上批准了居民保健与卫生防疫等领域的综合计划，以加强卫生系统合作，共同防控新冠疫情。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

【编译：木合塔尔·木拉提】