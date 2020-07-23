乌兹别克斯坦出版《阿拜箴言集》

哈通社/塔什干/7月23日--据乌兹别克国家通讯社消息，在乌兹别克斯坦作家联盟的倡议下，以及伊霍德公共基金会的协助下，«Donishmand ziyosi»出版社出版了那曼根州立大学教授科迪隆·诺西罗夫编写的著作《阿拜箴言集》。

新书以«文学的友谊-永恒的友谊»为标题出版，旨在促进兄弟民族的文学。乌兹别克斯坦国家新闻社指出，根据乌兹别克斯坦总统于2018年3月13日颁布的法令«关于广泛研究和推广伟大的哈萨克诗人和思想家阿拜的创作遗产»，使得对诗人阿拜的作品研究得到了越来越多的关注。

今年将隆重庆祝阿拜诞辰175周年。诗人阿拜的作品不仅在哈萨克人，也在中亚所有民族的教育生活中占有特殊的地位。

关于阿拜作品的新书将引起文学爱好者的极大兴趣。这本书的作者科迪隆·诺西罗夫曾写过关于诗人阿拜的文章，并创建了有关阿拜生活和工作的教育手册。 据文学评论家介绍，在新书中，作者试图根据资料来源展示阿拜在哈萨克文学和文化史中的作用，并表达自己对这位伟大思想家的精神遗产和审美价值的看法。

研究人员指出，阿拜作品中的中心思想是认为只有教育才是通往幸福之路。阿拜以自己的方式表达了对贪婪、仇恨和爱的看法。本书作者还特别注意到了以下事实：在阿拜的歌词中涉及到的爱、人本主义、责任、无知、贪婪的主题以独特的形式体现在诗歌和说明中。

在阅读本书时，您还可以了解到阿拜对于翻译活动的宝贵意见和观点，以及他对翻译活动中某些缺点的态度。

【编译：阿拉依】