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联合国政策简报为如何应对经济和社会挑战提出建议
哈通社/纽约/7月23日 -- 联合国发表了一份由7名全球专家撰写的名为《恢复得更好：经济和社会挑战与机遇》（Recover Better： Economic and Social Challenges and Opportunities）的政策简报，呼吁以更好的税收合作、更好的数字接入和可持续的自然资源管理为出发点，应对目前的经济和社会挑战，同时利用危机所带来的机遇。政策简报汇编由联合国经济和社会事务高级别咨询委员会成员撰写，对当今时代所面临的一些最紧迫的考验提供了创新思维和新的解决方案。作者就包括改善国际税务合作、更公平地获得数字技术进步和可持续自然资源管理在内的问题提出了建设性的想法，对联合国秘书长关于在应对2019冠状病毒病的社会经济影响方面分担责任和加强全球团结的建议进行了补充。
联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德指出，如果我们要以可持续和包容方式重建我们的经济，就必须齐心协力，共同采取行动。在每个人都安全之前，没有人会真正安全。如果我们把某些人抛在后面，没有一个国家会真正前进。为了更好地一起恢复，我们所有人都必须做得更多。
联合国经济和社会事务高级别咨询委员会成立于2018年6月，由16名经济和社会政策领域的全球知名专家组成，包括前国家元首、诺贝尔奖获得者、前高级政府官员和知识界领袖。委员会在一年当中召开两次会议，就广泛的经济和社会问题向联合国提供咨询意见，包括世界经济的近期前景和所面临的风险、前沿技术、不平等、移徙、处境特殊的国家面临的相关问题，以及这些问题对多边主义和执行2030年可持续发展议程的影响。
【编辑：木合塔尔·木拉提】