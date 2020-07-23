联合国政策简报为如何应对经济和社会挑战提出建议

哈通社/纽约/7月23日 -- 联合国发表了一份由7名全球专家撰写的名为《恢复得更好：经济和社会挑战与机遇》（Recover Better： Economic and Social Challenges and Opportunities）的政策简报，呼吁以更好的税收合作、更好的数字接入和可持续的自然资源管理为出发点，应对目前的经济和社会挑战，同时利用危机所带来的机遇。

联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德指出，如果我们要以可持续和包容方式重建我们的经济，就必须齐心协力，共同采取行动。在每个人都安全之前，没有人会真正安全。如果我们把某些人抛在后面，没有一个国家会真正前进。为了更好地一起恢复，我们所有人都必须做得更多。

联合国经济和社会事务高级别咨询委员会成立于2018年6月，由16名经济和社会政策领域的全球知名专家组成，包括前国家元首、诺贝尔奖获得者、前高级政府官员和知识界领袖。委员会在一年当中召开两次会议，就广泛的经济和社会问题向联合国提供咨询意见，包括世界经济的近期前景和所面临的风险、前沿技术、不平等、移徙、处境特殊的国家面临的相关问题，以及这些问题对多边主义和执行2030年可持续发展议程的影响。

【编辑：木合塔尔·木拉提】