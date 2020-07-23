哈萨克斯坦石油和天然气行业正在开发新的职业地图

哈通社/努尔苏丹/7月23日--据哈萨克斯坦能源部新闻处消息，哈萨克斯坦石油和天然气行业新的职业和技能地图的开发，将有助于确定未来有需求的职业和技能，并将成为对主要市场参与者具有信息价值的应用工具。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部制定并批准了“就业保障路线图 ” 项目，其中包括“开发劳动市场有需求的新的职业地图 ” 。

哈萨克斯坦能源部、哈萨克能源协会（KAZENERGY）法人协会、BTS Education有限责任公司和ARG Group LTD有限责任公司之间就职业地图项目的开发和实施方面采取协调一致的行动签署了合作与互动备忘录。

哈萨克斯坦石油和天然气行业新的职业和技能地图的开发，将有助于确定未来有需求的职业和技能，并将成为对主要市场参与者具有信息价值的应用工具。

当一个新的职业出现，例如智能现场系统开发人员，这个职业涉及到开发一套软件和硬件工具，使您可以管理油藏，以提高碳氢化合物生产率。或是另一个新职业--未来石油和天然气行业的数字技术专家，这个职业则涉及石油和天然气行业的趋势，包括对油田生命周期的自动化管理。

能源部在信息中写道：“开发石油天然气行业的新的职业地图将为哈萨克斯坦的教育机构（大学、学院等）以及石油和天然气公司提供机会，共同采取步骤制定新的教育计划和专业标准。通过双方的合作将使我们能够确定未来10-15年行业的发展趋势，以及其对专业、需求和能力转型的影响，并为新职业制定本地化方案。 ”

【编译：阿拉依】