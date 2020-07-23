哈萨克斯坦初创公司推出人脸识别体温检测一体机

哈通社/努尔苏丹/7月23日--据阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园消息，哈萨克斯坦Clockster初创公司推出了一款人脸识别体温检测和口罩识别一体机。

Clockster公司创始人和项目经理叶尔詹·热斯卡里耶夫表示，一体机可获取和识别来访者的体温信息和佩戴口罩情况。

“该设备可以自动检测来访人员和工作人员的体温和是否佩戴口罩情况。如果存在体温异常，会自动储存数据并将其传送至负责人邮箱，同时，会通过旋转栅门系统自动阻止来访人员入内。 ” 他说。

当前，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园已开始使用人脸识别体温检测和口罩识别一体机。同时，还有10家公司已提交订单。

“人脸识别体温检测和口罩识别一体机适于医院、医疗场所、学校、大学等场所，以减少新冠肺炎疫情传播风险。当前，很多公司和组织的安保人员负责监测体温，不免会出现人工或设备质量原因的误差。该设备的使用可大大提高体温检测的精准度。 ” 热斯卡里耶夫说。

值得一提的是，该设备已进军俄罗斯、乌克兰和菲律宾等国家的市场。

【编译：阿依波塔】