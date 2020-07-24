哈通社/努尔苏丹/7月24日--据人力资源开发中心消息，欧亚经济联盟计划推出«无国界工作统一搜索系统»，该系统启动后，欧亚经济联盟成员国的企业和公民将能够通过该系统在所有成员国境内雇用员工或求职。

欧亚经济联盟框架内的欧亚经济联盟条约规定了货物、服务、资本和劳动力的自由流动。欧亚经济联盟成员国包括：哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。

目前，所有成员国都在致力于实施«无国界工作统一搜索系统»项目。该搜索引擎将提供现有职位和求职者的信息，这些信息将载于各个成员国的就业信息系统中。该项目使用了五个国家的现有国家系统。

由哈萨克斯坦劳动和社会保障部负责该项目在哈萨克斯坦的协调运营，国家运营商是人力资源开发中心，国家系统的门户网站是www.enbek.kz（EST）。

由于该项目的实施，授权用户（求职者和雇主）将能够在国家系统（www.enbek.kz）门户网站上搜索空缺职位和求职简历。与此同时，可以选择一个或多个成员国境内的招聘信息和求职简历，求职者和雇主还可以通过网站发送答复或邀请面试。

计划于2020年第四季度在国家系统中推出«无国界工作统一搜索系统»。

【编译：阿拉依】