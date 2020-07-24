年轻设计师将在国际艺术节上展示哈萨克民族服饰

哈通社/努尔苏丹/7月24日--支持有才华和创造力的青年一直是实施青年政策的方向之一。“卡拉干达残疾人康复中心”公共协会正在实施“组织活动以支持有创造力的青年”社会项目，该项目旨在为有才华的青年，包括来自社会弱势群体的青年，提供赠款，以参加国际比赛和活动。

该社会项目是在哈萨克斯坦新闻和社会发展部的支持下，在«民间倡议支持中心»的国家拨款框架内实施的。

根据该项目的主要概念，获得赠款的才华横溢的青年将能够在以下领域参加国际和国家级的比赛和活动：音乐、舞蹈、戏剧、电影、马戏艺术、文学、美术、建筑、设计。

因此，年轻而有才华的时装设计师古丽娜孜·安达巴耶娃成为了该项目的创意赠款获得者之一。

古丽娜孜说：“我很高兴能获得赠款，这对我来说在精神和经济上都是巨大的支持。我曾经以平面设计师的身份参加过比赛，但是这次我决定尝试自己的服装设计方向。亮点在于我将按照哈萨克风格设计女装，例如为当代女孩设计的哈萨克婚纱和民族头饰等。»

古丽娜孜将参加在圣彼得堡举行的国际民族艺术节，并展示哈萨克传统民族服装。

«感谢这项赠款，我很荣幸能够代表我们的民族服装参加国际比赛。我认为这样的项目为像我这样的年轻人提供了巨大的支持。要知道参加如此大规模的比赛总是要花费高昂的代价，因此并不是每个人都能负担得起。有了这笔赠款，我和其他青年将能够有机会发挥自己的潜力。 ” 古丽娜孜补充说。

【编译：阿拉依】