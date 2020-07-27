国内多州发布雷电天气预警

哈通社/努尔苏丹/7月27日--据国家气象总局消息，国内多州发布雷电和强风天气预警。

28日，北哈州部分地区和彼得罗巴甫尔市将出现暴雨、冰雹和强风天气。东北方向风速将达15-25米/秒。

28日，卡拉干达州的部分地区和卡拉干达市，以及杰兹卡兹甘市将迎来雷电、暴雨和强风天气。风速将达15-20米/秒。

28日，库斯塔奈州的部分地区和库斯塔奈市将迎来雷电、暴雨和大雾天气，东北方向风速将达15-20米/秒。

28日，突厥斯坦州的部分地区和奇姆肯特市，以及突厥斯坦市将迎来强风、雷电天气。西北方向风速将达15-20米/秒。

28日，克孜勒奥尔州达州的部分地区和克孜勒奥尔达市将迎来雷电和强风天气。东北方向风速将达15-20米/秒。

28日，阿克莫拉州的部分地区和阔科舍套市将迎来雷电、暴雨和强风天气。东北方向风速将达15-20米/秒。

28、29日，巴甫洛达尔州的部分地区和巴甫洛达尔市将迎来雷电、暴雨、强风和冰雹天气。东北方向风速将达15-20米/秒，最高风速可达25米/秒。

28，努尔苏丹市将迎来暴雨和冰雹天气，风速将达15-18米/秒。