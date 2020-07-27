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    16:46, 27 七月份 2020 | GMT +6

    印度对冠状病毒疫苗进行首次人体试验

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    哈通社/新德里/7月27日--据AP.NEWS报道，印度开始对冠状病毒疫苗进行首次人体试验。

    新德里一家领先的教学医院、全印度医学科学研究所表示，该研究所已于周五向人体注射了第一剂冠状病毒试验疫苗。

    «Covaxin»疫苗是全球正在接受人体测试的近二十种疫苗之一。全印度医学科学研究所是印度医学研究理事会选择进行«Covaxin»疫苗双向随机、安慰剂对照、双盲临床试验的12个机构之一。

    值得一提的是，印度每天有近5万例新增确诊冠状病毒感染病例。

    目前，印度累计确诊感染冠状病毒的总人数已超过140万人。因冠状病毒感染死亡人数为32,771人，其中周日死亡人数为705人。

    根据早前报道，澳大利亚已于4月开始进行冠状病毒疫苗试验，德国于4月底开始进行人体冠状病毒疫苗试验。与此同时，牛津开始了欧洲首例人体实验性冠状病毒疫苗的临床试验。

    日本的研究人员于6月下旬启动了冠状病毒疫苗的临床试验，在临床试验的第一阶段，将对20至30名医护人员进行试验。

    俄罗斯的冠状病毒疫苗临床试验已于7月中旬结束。研究结果证明了该疫苗的安全性。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    医疗卫生 印度 黄金储备 新型冠状病毒
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