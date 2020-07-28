俄罗斯非营利组织向西哈州提供人道主义援助

哈通社/乌拉尔/7月28日--作为«睦邻»行动的一部分，俄罗斯向哈萨克斯坦运送了一批人道主义援助物资，包括个人防护设备、消毒剂、温度计、血压计等。援助物资的总成本超过150万卢布。

本次活动的组织者是与哈萨克斯坦接壤地区的俄罗斯非营利组织。俄罗斯联邦外交部官方代表玛丽亚·扎哈罗娃于7月9日宣布俄罗斯人道主义«睦邻»行动正式开始，并将持续到7月底。援助物资已运送至阿拉木图、库斯塔奈、阔克舍套、努尔苏丹、彼得罗巴甫尔、奇姆肯特。近日，人道主义援助物资抵达了乌拉尔，来自阿斯特拉罕、新西伯利亚、奥伦堡和喀山的非政府组织正在逐步加入«睦邻»行动。

早前，根据俄罗斯与哈萨克斯坦政府间的协议，俄方派出的援哈医疗队已经抵达哈萨克斯坦，将帮助哈国同僚共同抗击冠状病毒，并且俄罗斯联邦紧急情况部已向哈国运送了人道主义援助物资，包括医疗物品、防护服和口罩等。

在«睦邻»行动的框架内，来自俄罗斯的人道主义物资已运送至乌拉尔。该活动得到了萨拉托夫公共组织«欧亚-伏尔加地区»的支持。援助物资包括个人防护设备、消毒剂、温度计、氧气吸入器和血压计，总计超过7,000套。

西哈州生产者协会«扎曼»的主席、特别监测小组成员阿依古丽·图尔吉娜指出，这批人道主义援助物资将分发给乌拉尔市各综合医院和临时医院。

阿依古丽说：«‘睦邻’行动的名字恰如其分的反映了俄罗斯与哈萨克斯坦之间互帮互助的关系。俄罗斯提供的这批人道主义援助物资对于我们抗击冠状病毒是非常重要的。»

【编译：阿拉依】