政府总理指示各部门积极推动电子商务发展

哈通社/努尔苏丹/7月28日--政府总理阿斯哈尔·马明在政府会议上宣布应积极推动电子商务的发展，确保在线上交易中保护消费者利益，还应制定特别计划，以培训企业家学习如何进行线上贸易，并研究为线上业务提供贷款的问题。

政府总理说：«目前，哈萨克斯坦的电子商务正在蓬勃发展，特别是在大流行期间。电子商务在零售营业额中的数量和份额增长了一半以上。这一细分市场前景广阔，并且将会对相关经济领域产生加倍的影响，包括物流业、集装箱运输、快递服务、数字服务、人力市场等。现在我们面临着以下挑战：及时制定相关有效措施，以简化电子商务程序，提供融资渠道，增加通过互联网交易的信心，以及打击网络犯罪。»

总理还指示应制定一项特别计划，以培训企业家学习如何有效地进行线上贸易。

«根据预测，到2025年，考虑到电子商务的发展，将创造超过30万个新的工作岗位。指示贸易部、劳动部、国家企业家协会‘Atameken’与大型线上商店联合制定一项特别计划，以培训企业家学习如何有效进行线上贸易，包括积极吸引青年参与该项计划。»总理补充说。

为了更有效地发展贸易物流，总理指示贸易部和数字发展部协调制定计划，以发展中心网络和正在建立的国家商品配送系统。

总理指示还需研究对线上业务提供贷款的问题。

总理强调说：«为了支持和刺激国内线上贸易，指示数字发展部、贸易部与哈萨克斯坦开发银行一起解决为线上业务提供贷款的问题。指示数字发展部加快相关法案的制定，并于今年将其提交至政府审议。»

总理表示，应确保在线上交易中保护消费者的利益。

«必须要保护进行线上交易的消费者利益。我指示贸易部与国民经济部一起，加强工作，建立统一平台，以‘一个窗口’的原则接收来自消费者的投诉和建议，并建立有效的反馈。指示贸易部、数字发展部与有关政府机构一起，更新电子商务发展路线图至2023年，并确定执行措施的具体期限。»总理总结说。

【编译：阿拉依】