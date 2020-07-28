首都部分医院已恢复非新冠病人的住院治疗服务

哈通社/努尔苏丹/7月28日--据首都市政府新闻处消息，努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫28日在政府例行工作会议上汇报称，首都许多医疗机构已恢复常规病人的住院治疗服务。

由于采取了强化隔离检疫、加强综合医院的门诊治疗等措施，大大减轻了医疗机构和医务工作者的负担。

因此，从7月20日起，恢复市立第一和第二儿童综合医院，以及市立第二综合医院的普通病患的常规住院治疗服务。

计划从8月3日起，首都的各大诊所也将恢复上述服务。

早前，位于首都市中心的精神卫生中心被改建为传染病医院，专门收治冠状病毒感染患者。昨日，该医院的最后一名冠状病毒感染患者治愈出院。精神卫生中心在彻底消毒后，将恢复原来的工作。

自7月5日以来，由于采取了强化隔离检疫和加强门诊治疗的措施，救护站的求助电话数量已减少了三倍。目前努尔苏丹市累计确诊的COVID-19病例为10320例，其中7260名患者已康复出院，康复人数占累计确诊患者人数的70％ 。床位占用率从99％下降到38％。

为了保持COVID-19发病率下降的势头，所有公民仍必须遵守严格的卫生标准：戴口罩，保持社交距离。

【编译：阿拉依】