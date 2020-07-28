哈萨克斯坦公民开始更多的在网上购买食品和药品

哈通社/努尔苏丹/7月28日--数字发展、创新和航空航天工业部第一副部长巴格达特·穆辛在政府会议上称，哈萨克斯坦公民开始越来越多的在线上购买食品、药品和儿童用品。

副部长在政府会议上说：“目前，经济已经大规模向线上模式过渡。大家都变得更加积极地使用各种线上服务。在实行隔离检疫措施期间，我们看到电子商务领域得到了积极发展。今年前6个月，线上商店中的在线购买次数已达到2000万次，翻了一番。 ”

“如今，电子市场在人群中很受欢迎。服装和化妆品的购买量有所减少。与此同时，人们开始更多的在网上购买食品、药品和儿童用品。

许多商品的生产是在大流行期间开始的。因此，建议哈萨克斯坦生产商积极进行网上贸易。 ” 副部长说。

在大流行期间，食品技术和制药技术开始积极开拓市场。

“今年4月至6月期间，哈萨克斯坦线上超市arbuz.kz的食品购买量与去年同期增加了7倍。为了进一步发展线上食品服务，我们将与arbuz.kz、chocofood.kz和其他市场参与者一起，培训本地企业家学习如何进行线上贸易。 ” 部长补充说。

根据早前报道，哈萨克斯坦贸易和一体化部长在政府会议上谈到哈萨克斯坦目前有2000多家线上商店。

【编译：阿拉依】