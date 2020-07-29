新冠疫情令哈萨克斯坦旅游业蒙受损失

哈通社/努尔苏丹/7月29日 – 席卷全球的2019冠状病毒病（COVID-19）令哈国旅游业损失惨重。

哈萨克斯坦旅游业委员会主席达斯坦·热斯别阔夫表示，全球大流行期间，哈国旅游行业亏损幅度达到了70%。

根据他的说法，哈国旅游服务业在2019年的收益达到了25亿美元，但在2020年，这一数据仅为6.5亿美元。

旅行社和各类型旅游设施去年通过提供服务获得的收益为3000亿坚戈，而预计至今年年底，这一数据将至多为600~800亿坚戈之间。

热斯别阔夫还指出，在重新宣布实施隔离限行措施前，已有35万人次的游客在东哈州阿拉湖和阿克莫拉州的布拉拜等旅游景点度假。

据其介绍，为了确保相关景点的安全，相关各部门已经联合出台了一系列新的检疫和防疫措施，包括要求前往阿拉湖和布拉拜度假区的一家人中至少要有一个人提供新冠肺炎核酸检测报告等（点击阅读：前往阿拉湖等旅游区的一家人中至少要有一个人提供核酸检测报告 ）。

目前，至夏季末全国旅游景点的住宿位都已经被预定，目前没有空位。

热斯别阔夫还表示，今年8月，哈国计划恢复同土耳其、泰国和格鲁吉亚等国家之间的国际航班。

【编译：木合塔尔·木拉提】