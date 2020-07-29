哈萨克斯坦电影《黄猫》将参加威尼斯电影节

哈通社/阿拉木图/7月29日--据哈萨克电影股份有限公司消息，由哈萨克斯坦导演阿迪尔汗·叶扎诺夫执导的电影《黄猫》将参加第77届威尼斯国际电影节的«地平线»竞赛单元。世界上最大、最负盛名的电影节之一将于今年9月2日至12日在威尼斯举行。

«地平线»竞赛单元的国际评审团以法国著名导演克莱尔·丹尼斯为首。

电影《黄猫》由«ZERDE FILMS»（哈萨克斯坦）拍摄，哈萨克电影艾曼诺夫股份有限公司和«Arizona Productions»公司（法国）参与制作。

《黄猫》是由阿迪尔汗·叶扎诺夫执导的第九部长片。去年在阿拉木图州进行了拍摄。这部电影的主要制片人是阿塞乐·萨杜卡索娃、卡纳特·比特米罗夫和叶尔波勒·托依巴耶夫。

影片讲述了哈萨克斯坦青年«邦妮和克莱德»的故事，一个名叫叶尔梅克的年轻人刚出狱回来，就发现某个犯罪集团在他的家乡建立了自己的法律。他的女友伊娃在这些人的压力下走入歧途，叶尔梅克也被迫犯罪。然而，他和女友想要找到自由，实现他们建立一个电影院的梦想。

电影剧本由阿迪尔汗·叶扎诺夫和因娜·斯迈洛娃编写。制片人由塞里克·阿比舍夫和奥尔加·赫拉谢娃担任。共同制片人是法国专家纪尧姆·德·西尔。这部电影的摄影师是埃尔肯别克·皮蒂拉里耶夫，他曾拍摄过阿迪尔汗·叶尔扎诺夫的电影《阿特拜的战斗》。总监制是叶尔梅克·乌特格诺夫，电影配乐由作曲家阿里姆·扎伊洛夫创作。

【编译：阿拉依】