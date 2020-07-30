哈萨克斯坦大使与沙特王子会面讨论投资项目

哈通社/利雅得/7月30日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯特命全权大使别热克•阿仁会见了王国控股公司董事长阿尔瓦利德·本·塔拉勒王子。

会议期间，双方讨论了哈萨克斯坦和沙特阿拉伯在经济领域的合作问题，包括阿尔瓦利德·本·塔拉勒王子参与哈萨克斯坦投资和社会重要项目实施的可能性。在此背景下，哈萨克斯坦大使向王子详细介绍了我国目前的社会经济发展情况，以及我国创造的有利投资环境，在医疗保健、旅游业、酒店业、石油化工等重要领域正在实施的大型项目。

双方还就冠状病毒大流行蔓延的后果造成的当前世界不稳定局势交换了意见。在这方面，大使谈到了哈萨克斯坦政府为遏制COVID-19大流行在该国的蔓延而采取的措施。

此外，阿尔瓦利德·本·塔拉勒王子热情地回顾了他在2008年对哈萨克斯坦的访问以及他与哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的会晤。沙特王子还表示，他对哈萨克斯坦新首都的发展印象深刻，表示有意在全球大流行结束后再次访问我国。他转达了对哈萨克斯坦领导人的问候，并祝愿哈萨克斯坦人民安康繁荣。

阿尔瓦利德·本·塔拉勒·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿尔·沙特王子是沙特阿拉伯王室成员，同时也是著名的商人、投资者、慈善家。

【编译：阿拉依】