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    13:19, 30 七月份 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦将推出统一在线慈善平台

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    哈通社/努尔苏丹/7月30日--非政府组织«ARNAU»发展中心负责人乌兰·阿比舍夫宣布将在哈萨克斯坦推出统一在线慈善平台。

    负责人在线上会议上说：«我们将这个慈善项目命名为«Amal»，该词在哈萨克语中译为«行动、举动»。这完全符合我们即将推广的项目理念，我们希望向大众推广慈善文化，以便年长者与青年分享他们的经验。尤其是在冠状病毒大流行的背景下，这一问题变得尤为重要。»

    据他介绍，该项目旨在使与慈善相关的流程标准化和系统化。

    «我们看到现在有很多慈善基金会和组织在提供援助，但是没有一个统一的平台可以将所有这些信息系统化。我们将开设一个网站，在网站上收集所有这些信息，并将其分为几类。对于捐助者和有需要的人来说非常方便。网站将会提供捐助者和需要帮助的人的所有联系方式。»发言人解释说。

    «我们了解到，现在的受众群体使用各种不同的社交平台，比如Facebook、Instagram、Vkontakte等。我们将在不同社交平台推出针对年轻人和儿童的视频，包括在Tik-Tok平台上。»他补充说。

    【编译：阿拉依】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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