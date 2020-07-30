叶尔兰·卡林出任总统助理

哈通社/努尔苏丹/7月30日--据总统府新闻局消息，叶尔兰·卡林被任命为总统助理。

消息称，叶尔兰·卡林被任命为总统助理。同时，他将不再担任总统顾问职务。

叶尔兰·卡林于1975年在南哈州出生。

1997年毕业于阿克托别国立大学，1999年毕业于阿尔-法拉比哈萨克国立大学。

1997-1998年，就职于阿克托别市第33学校，担任地理和历史课教师；

1998-2000年，就职发展研究所政治研究中心，中俄研究所副所长；

2000-2002年，中亚政治研究所所长；

2002-2003年，哈萨克斯坦政府总理非编制顾问；

2003-2004年，阿萨尔党第一副主席，国际现代政策研究所所长职务；

2004-2006年，反恐怖主义方案中心主任；

2006-2008年，担任曼格斯套州州长政治问题顾问职务；

2008年2月至11月，担任哈萨克斯坦总统办公厅内政办公室主任；

2008-2013年，担任祖国之光党战略发展秘书；

2013-2014年，担任华盛顿大学（美国）特邀教授；

2014-2017年，担任总统直属哈萨克斯坦战略研究所所长；

2017-2019年，担任哈萨克斯坦广播电视总公司总裁职务；

2019年4月5日至2020年7月，担任哈萨克斯坦总统顾问职务。

曾被授予“尊敬 ” 奖章，被哈萨克斯坦国家安全委员授予“为国家安全做出贡献 ” 勋章。

【编译：阿依波塔】