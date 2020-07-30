卫生部长解释为何会通过法令强制民众戴口罩

哈通社/努尔苏丹/7月30日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔30日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上解释了为什么会通过法令强制民众戴口罩。

部长表示， 当前哈萨克斯坦新冠肺炎感染人数稳定在每天1500-1600人之间。自6月22日至7月30日期间，努尔苏丹市呼叫救护车服务人数减少了三分之二。其中，关于新冠肺炎的呼叫次数从每日500次减少到了86次。

他还表示，奇姆肯特市呼叫急救服务的电话次数也减少了43%。全国范围内的新冠临时医院在逐渐关闭，都在恢复正常工作状态。如果有增加床位的需求，将会重新增加。

部长介绍说，为防止冠状病毒的进一步蔓延，卫生部制定和出台了一系列规定和法令，以确保民众遵守防疫规则。戴口罩可将感染新冠肺炎的风险降低30％。考虑到这一点，卫生部于2020年7月30日发布了一项命令。根据命令，即日起，除室内空间以外，哈国公民在户外街道上行走，以及乘坐车辆时，也必须佩戴口罩。违反口罩令的公民将受到执法机构的行政处罚。

“截至目前，美国的43州、华沙、澳大利亚、斯洛伐克和越南等国家也发布了强制性口罩令。 ” 他说。

根据此前的报道，哈萨克斯坦首席卫生医师阿伊詹·叶西玛汗别托娃已于7月27日签署了一项命令，对今年6月26日发布的第43号首席卫生医师令进行修订。新修订后的命令要求，即日起，除室内空间以外，哈国公民在户外街道上行走，以及乘坐车辆时，也必须佩戴口罩。

【编译：阿依波塔】