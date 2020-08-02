哈萨克斯坦第二种新冠疫苗通过世卫组织临床试验注册

哈通社/努尔苏丹/8月2日 —— 哈萨克斯坦生物安全问题科研中心研发的第二种新冠肺炎（COVID-19）疫苗近日通过了世卫组织临床试验注册。

生物安全问题科研中心主任昆苏璐·扎科利亚说：“这是一种安全性较高和完全无害的亚单位疫苗。也就是说，疫苗通过最新技术根据病毒表面蛋白质研发。研发过程和相关文件需要花费很长时间。生物安全问题科研中心研发的第二种疫苗相关研究文件一周前提交至世卫组织，并于7月31日在世卫组织官网注册为临床试验候选疫苗。”

据她介绍，我国第一种新冠疫苗于5月15日在世卫组织注册为临床试验候选疫苗。

“哈萨克斯坦在疫苗研发工作中取得了重大成果。独联体国家当中，仅有俄罗斯和哈萨克斯坦研发出的疫苗注册为世卫组织临床试验候选疫苗。接下来，该国产疫苗将在动物体内进行实验。若一切顺利，我们将在人体进行临床试验。”扎科利亚说。

生物安全问题科研中心主任表示，第一种疫苗已成功完成首阶段临床试验。

“接下来，国家药品检测注册中心将对我们的研究成果进行分析。若一切顺利，我们将相关文件提交至卫生部，获得人体临床试验许可。当前，相关工作进行当中，预计最早9月份开展人体临床试验。”她说。

据此前报道，哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗成功通过测试。

【编译：小穆】