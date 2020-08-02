世卫组织“突发事件委员会”：新冠大流行仍构成国际关注的公共卫生紧急事件

哈通社/努尔苏丹/8月2日 —— 据联合国新闻处消息，世卫组织“突发事件委员会”7月31日举行了第四次会议，并于当地时间8月1日发表声明，对世卫组织及其合作伙伴为应对新冠疫情做出的努力表示感谢，并强调，预计2019冠状病毒病大流行将持续很长时间，因此持续的社区、国家、地区和全球应对努力至关重要。

在对证据进行全面的讨论和审议之后，委员会一致同意，疫情仍然构成国际关注的公共卫生紧急事件，并向世卫组织总干事谭德塞提供了建议。

1月30日，委员会建议将2019冠状病毒疫情宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”。根据《国际卫生条例（2005）)》的规定，这种临时建议在公布三个月后自动失效。因此突发事件委员会至少应每三个月举行一次会议，审查流行病学现状并审议是否继续维持国际关注的突发公共卫生事件以及是否需要更改临时建议。

谭德塞在会议致辞中指出，本次新冠大流行是百年一遇的卫生危机，并将对未来数十年造成影响。许多认为已经度过最严峻时期的国家现在又在与新的疫情做斗争。一些在疫情受影响较小的国家目前正目睹不断增加的确诊病例和死亡病例。一些疫情大规模暴发的国家已经控制了局势。

委员会向世卫组织和成员国都提出了一系列建议，包括建议世卫组织继续动员全球和地区多边机构及合作伙伴对新冠疫情做好应急准备和应对工作，以支持成员国来维持卫生服务，同时加速研发，并让人们最终获得诊断、治疗和疫苗。

委员会建议各国支持这些研究努力，包括通过提供资助，并参与到“获得抗击新冠病毒病工具加速器”等倡议，加速开发，生产和公平分配新冠疫苗，诊断工具和治疗方法。

委员会还建议各国在病例发现和接触者追踪方面加强公共卫生监管措施，包括在资源低下、脆弱或高风险的情况下，并提供充足的资金、物资和人力来维持关键的卫生服务。

委员会建议各国基于风险评估执行相应的措施和旅行建议，并定期对这些措施进行审议。

世卫组织突发事件委员会由国际专家组成，就“国际关注的突发公共卫生事件”情况向世卫组织总干事提供技术建议。总干事根据突发事件委员会的意见，缔约国和科学专家提供的信息，以及对人类健康风险、疾病国际传播风险和干扰国际旅行的风险的评估，就是否构成国际关注的突发公共卫生事件和应对局势的临时建议作出最后决定。

《国际卫生条例》是一项具有约束力的国际法律协定，对包括世卫组织所有会员国在内的全球196个国家适用。其目的是帮助国际社会预防和应对有可能跨越国界并威胁到世界各国人民的紧急公共卫生风险。