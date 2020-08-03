哈通社/努尔苏丹/8月3日--据民族领袖图书馆新闻处消息，民族领袖图书馆举办了虚拟视频展«阿拜遗产是道德标杆»，以纪念伟大思想家阿拜诞辰175周年。

展览是由民族领袖图书馆的个人档案馆、图书馆的馆藏和藏书所资助的，内容丰富，展示了阿拜在哲学、文学、诗歌、音乐方面的遗产。

首任总统对阿拜精神遗产的推广远远超出了国界。由于希望尽可能多的人能够了解阿拜精神遗产的丰富性，联合国教科文组织宣布1995年为«阿拜年»。

民族领袖在阿拉木图于1995年8月9日举行的纪念阿拜诞辰150周年的庄严庆典上中说：«庆祝阿拜年、学习阿拜的诗是件好事。但是，我们不应仅在闲聊中徒劳地重复阿拜的深刻思想和大胆的启示，而是应该在我们的日常生活中实践。我们应该始终追求这一点，我们对孝道的深刻理解和认识是我们忠于阿拜的智慧戒律和指示的证明。»

这次回顾展延续了伟大思想家的记忆，使人们能够认识到阿拜伟大著作不仅对哈萨克人，而且对整个现代文明的持久意义。阿拜向他的人民展示了世界的多样性，首次向他的同胞们介绍了外国作家的经典作品。对于21世纪的公民来说，阿拜已经成为无国界的人文主义象征，也是哈萨克斯坦首任总统所宣扬的无暴力世界的典范。

在展出的材料中，有证据表明，阿拜一直以来都是哈萨克人民的道德榜样，祖辈们主要精神价值观的连续性也因此得以保留。

虚拟视频展览的资料可以在民族领袖图书馆的«虚拟展览»分类中找到。





【编译：阿拉依】



