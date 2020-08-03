哈国引入欧洲标准民航监管模式已有一年

哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 哈萨克斯坦引入基于欧洲航空安全局标准的国家航空监管模式迄今已有一年的时间。

哈萨克斯坦民航委员会表示，数年来，总统办公厅、政府、工业和基础设施发展部、民航委员会等多部门，为完善现行的法律条文执行了相当规模的有效工作。

在这些工作的基础上，从去年开始，首次在哈萨克斯坦民航安全国家监管提醒当中，引进并实行了基于英国模式的欧洲飞行安全管理方法。

具体而言，共对民航安全基本法和其他61个法案进行了相关内容的补充修订。这些工作为民航领域法律规范的进一步完善和具体安全标准的引入，以及打击贪腐犯罪活动等起到了重要的作用。

迄今为止，在哈萨克斯坦注册的，包括常规和不定期航班、货运航班、航空运营、小型航空和通用航空服务的航空公司有60家。

上半年，各航空公司共进行了84次检查和4项认证。

目前全国登记注册的航空器总计788架。

报告期内，民航部门共开展了280次飞机检查， 颁发了84份民用飞机国家注册证书、146个适航证书，18个民用飞机维修组织的证书。

目前全国共有24个有资质的机场，包括17个国际机场和7个国内机场以及6个经过认证的停机坪。

11个机场和4个停机坪获得了航空管理局的认证，并接受了13次检查。

【编译：木合塔尔·木拉提】