世卫组织对哈萨克斯坦决定使用疑似病例的新分类表示高度赞赏

哈通社/努尔苏丹/8月3日--世界卫生组织欧洲办事处紧急情况区域主任、世卫组织哈萨克斯坦办事处负责人卡罗琳·克拉林瓦尔博士在新闻发布会上表示，世卫组织高度赞赏哈萨克斯坦决定使用疑似COVID-19的新疾病分类。据她介绍，这是确定患者是否患有冠状病毒感染或其他疾病的极其重要的一步。

卡罗琳解释说：«由于哈萨克斯坦实施了全面措施，疫情形势正在逐步稳定。这需要公民、卫生工作者和政府的共同努力。此外，正如卫生部长阿列克谢·崔所说，我们必须保持警惕。世卫组织高度赞赏哈萨克斯坦决定使用世卫组织疑似COVID-19的新分类。这是确定患者是否患有冠状病毒感染或其他疾病，以标准化全球数据收集的极其重要的一步。»

据她介绍，重新分类过程中可能会出现COVID-19病例统计数据的激增。然而，重新分类将有助于更好地了解流行病学进程，以便更好地分配资源，更准确地规划国家和地方各级的应对措施。

她还强调，如今，我们必须比以往任何时候都更加团结，共同努力阻止疫情传播。

«世卫组织还对哈萨克斯坦自疫情爆发以来在分享信息方面表现出的开放性表示赞赏。病毒仍然存在，并将在不久的将来与我们同在。只有共同努力，我们才能克服大流行并保护生命，每个人的贡献都很重要。世卫组织将继续与哈萨克斯坦政府和卫生部合作，保护所有哈萨克斯坦公民的健康。»世卫组织哈萨克斯坦办事处负责人总结说。

【编译：阿拉依】