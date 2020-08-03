东京残奥会赛场和日程维持原框架

哈通社/努尔苏丹/8月3日 —— 据共同社消息，日本东京奥运会和残奥会组委会3日公布了因新型冠状病毒疫情蔓延而延期至明年夏季的残奥会比赛场馆及详细赛程，与奥运会一样维持延期前的框架。日程均提前1天，开幕式将于8月24日晚上8点开始，到9月5日闭幕式为止的13天期间将举行22个大项、539个小项的比赛。

奥组委以“同一赛场、同一日程”为目标与相关团体推进协调，获准使用延期前的场馆。变更点仅为部分比赛的举行顺序、开始与结束时间等细微调整。

作为大赛筹备基础的赛程敲定，Games Delivery Officer（奥运举办统管）中村英正发表评论称“新冠疫情不明朗是事实，但这作为筹备工作是一大步。”

首枚金牌将在8月25日的女子自行车3000米个人追逐赛（运动功能障碍C1～3）中诞生。首个周日8月29日将迎来中期高潮，轮椅橄榄球等总计63个项目的决赛将集中举行。马拉松比赛将在最后一天举行。奥运马拉松比赛出于对暑热的担忧将改在札幌市举行，但残奥会方面按照原计划，采用从国立竞技场出发环绕东京都中心地区著名景点的路线。

已售门票依然有效，对于有意愿者将在今秋以后进行退票还款。