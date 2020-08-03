贸易部公布哈萨克斯坦近些年最具有潜力的出口商品清单

哈通社/努尔苏丹/8月3日 —— 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏勒坦诺夫3日在Facebook主页上公布了我国近些年最具有出口潜力的11种商品清单。

苏勒坦诺夫表示，国家经济部修订的2025年发展规划注重关注了我国出口潜力发展。当前，贸易部对过去一年多的全球市场进行了详细分析，并为提升我国出口潜力开展着积极工作。

据他介绍，近些年在国际市场上具有出口潜力的11种哈萨克斯坦商品包括：植物油、面粉、通心粉、羊肉、猪肉、牛肉、农药、化肥、石化产品、变压器、电瓶等。

部长指出，中国是我国最近的大型市场。

“超过60%的额外出口潜力将面向中国市场。因为，中国市场对农工综合体产品（植物油、肉和肉类产品），以及石化产品的需求不断增加。其次为，俄罗斯市场（占总出口额的10%）。他们对农工综合体产品、变压器和汽车制造工业商品的需求有所增加。此外，还计划向俄罗斯增加牛肉和猪肉的出口。”苏勒坦诺夫说。

据他介绍，我国出口潜力的30%面向中亚国家、中东和其他外国国家，将主要出口化肥、石化产品和植物油等。

“我国商品10大出口潜力国家包括：中国、德国、印度尼西亚、法国、美国、韩国、意大利、日本、英国和奥地利。目前，我国计划对这些国家出口总价值达50亿美元的87种商品。这些商品包括：铁合金、铀、铁丝和半成品、管道产品、氧化铝、聚丙烯、无机化工产品、面粉、矿物水、葵花油、通心粉、甜点、巧克力和其他商品。”部长说。

苏勒坦诺夫表示，年初至今国家对114家企业的国产商品出口提供了支持，其中大部分是食品生产领域的中小企业。根据结果，我国国产商品将出口至俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、中国、土库曼斯坦、德国、波兰、意大利、瑞士、摩尔多瓦和其他欧洲国家。

【编译：小穆】