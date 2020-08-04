英国知名政治人士朗诵阿拜诗歌

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 为庆祝伟人阿拜诞辰175周年，哈萨克斯坦网民从去年开始就发起了一项«网络挑战»活动——接力朗诵阿拜诗歌。

如今，一批来自英国的学者和政治家们，也加入了这项活动。

保守党议员鲍勃·斯图尔特便是其中一员。他在网上发表了自己朗诵阿拜著名诗歌《莫追逐小利，应眼光长远（Пайда ойлама, ар ойла）》的视频。

阿伯丁勋爵巴尼·克罗基特，则是另一位参与这项活动的知名人士。他朗诵了伟大诗人的另一部作品《真主存在，箴言至真（Алланың өзі де рас, сөзі де рас）》的节选。

参与这项活动的人士们认为，阿拜的作品在思想深度上不亚于莎士比亚，充满了哲学的思考，吸引着读者反复的阅读。

据悉，在哈萨克斯坦驻英国大使馆的协助下，英国作家、翻译家约翰·法兰登正在将阿赫梅特·朱巴诺夫的歌剧作品《阿拜》翻译成英文。预计，将在明年在英国上映。

值得一提的是，阿拜诗朗诵接力活动是哈国驻英国大使馆大力支持的重要文化活动之一。

今年年底，还将在英国的图书馆举办阿拜作品集的出版介绍会。首部阿拜歌曲集的英文版也将在那时正式发布。

还计划组织哈萨克斯坦和英国乐曲家们的线上音乐会。

【编译：木合塔尔·木拉提】