“伊萨亚斯”飓风在美国东海岸登陆

哈通社/努尔苏丹/8月4日 —— 据新华社报道，美国国家飓风研究中心3日说，“伊萨亚斯”当晚增强为1级飓风，随后在美国东部北卡罗来纳州登陆。

该中心说，“伊萨亚斯”的风暴中心于3日晚间在北卡罗来纳州南部登陆，最大持续风速为每小时140公里，正以每小时35公里的速度向东北偏北方向移动。

据气象预测，3日晚至4日，北卡罗来纳州和南卡罗来纳州两州东部以及北卡罗来纳州北部一些地区可能出现强风和暴雨。

北卡罗来纳州州长罗伊·库珀此前宣布该州出现紧急状态，并启用国民警卫队应对“伊萨亚斯”来袭。美国总统特朗普日前下令联邦机构支持北卡罗来纳州的应对措施。

库珀3日在社交媒体上说，“伊萨亚斯”带来风暴潮和暴风，风雨交加会引发洪水、造成电力设施故障等。库珀强调，在避难所，人们要接受新冠症状筛查，如果发现有人感染或出现症状，将被转移到其他地方接受隔离或治疗。避难所提供个人防护设备并遵守社交隔离措施。

“伊萨亚斯”于7月30日增强为热带风暴，演化为1级飓风后又降级为热带风暴，在登陆北卡罗来纳州前再次增强为1级飓风。“伊萨亚斯”是2020年大西洋飓风季出现的第九个热带风暴以及第二个飓风。