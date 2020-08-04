新冠病例激增　菲律宾首都及周边“复封”

哈通社/努尔苏丹/8月4日 —— 据新华社报道，律宾近期新冠病例激增，菲政府2日宣布，首都马尼拉及周边多个省份将从4日起施行比当前更为严格的“社区隔离”措施，为期两周。

菲律宾总统发言人哈里·罗克告诉媒体记者，总统罗德里戈·杜特尔特已批准从4日至18日在首都马尼拉以及内湖、甲米地、黎刹和布拉干等周边省份实施调整后的“增强社区隔离”措施。马尼拉现处于“一般社区隔离”状态，措施升级后，部分行业和公共交通设施可能再次停止运营。

菲律宾全国80多个地方医务工作者团体先前呼吁政府采取更严格的管控措施，否则将无法遏制疫情扩散。杜特尔特2日晚些时候在一场电视讲话中对一线医务人员说：“我听到大家的呼声。不要丧失希望。我们理解大家感到疲惫。”

罗克说，杜特尔特同时批准增聘1万名医务人员以扩充抗疫前线队伍并向救治新冠病患的医护人员发放额外补贴。

菲律宾2日报告新增5032例新冠病例，为这个东南亚国家暴发疫情以来单日最高纪录，累计确诊病例达103185例；新增死亡病例20例，累计病亡2059例。路透社报道，从感染及病亡人数看，菲律宾的疫情严重程度在东南亚地区仅次于印度尼西亚。

菲律宾政府3月中旬开始在马尼拉及其周边省份实施封锁措施，以遏制疫情蔓延，持续时长和严格程度均属全球前列。他6月开始放松限制，希望复苏国内经济。菲律宾经济如今可能因疫情出现30多年来最严重萎缩。