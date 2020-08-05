世界疫情：联合国警告教育中断将导致灾难性的后果

哈通社/伦敦/8月5日--据BBC报道，欧洲国家持续与冠状病毒蔓延作斗争，联合国呼吁所有国家政府尽快恢复学生教​​育，澳大利亚将对违反隔离检疫规定者罚款3500美元，自大流行开始以来，印度新增病例数是全世界增加最多的。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯昨日发出警告说，因冠状病毒大流行造成的教育中断极有可能成为地球上整整一代人的灾难。

他在联合国网站上发布的视频信息中强调说，让学生安全地重返校园应是全球首要任务。

古特雷斯指出，截止到7月中旬，来自大约160个国家的10亿学生的学校已经关闭，约有4000万儿童没有接受学前教育。

然而，即使在大流行之前，也有2.5亿儿童没有受教育的机会，发展中国家的四分之三的中学生在没有基础知识的情况下就离开了学校。

联合国秘书长强调说：«现在，我们面临着整个世代的灾难，这可能会导致未被发现的人类潜力丧失，破坏近几十年的进展，并不断加剧根深蒂固的不平等现象。»

印度单日新增病例数是全世界最多

在过去的24小时内，印度新增确诊的冠状病毒感染病例比世界上任何其他国家都多。周一，印度有5万多人确诊感染冠状病毒，在确诊后有800多人死亡。

印度是世界上人口最多的国家，累计确诊冠状病毒感染病例数已达到185万例，该国部分地区的令人担忧的局势因暴雨和洪水而更加复杂。

在发病率和死亡率不断上升的情况下，印度当局仍然继续开放经济。特别是健身房和瑜伽馆正准备再次开始接待访客。

严格的隔离检疫措施在印度持续了大约两个月，严重打击了该国经济，但自6月初以来，当局开始放宽对经商的限制。

澳大利亚引入罚款措施

澳大利亚维多利亚州当局宣布将对违反自我隔离制度者处以新的刑罚。将对违规者当场罚款5000澳元（约3500美元）。为此，已有500名士兵被派往该州的街道。

澳大利亚在大流行期间共累计确诊18300例冠状病毒感染病例，仅在过去一个月中，就有一半以上的病例发生在维多利亚州。维多利亚州及其首府墨尔本被认为是澳大利亚第二波冠状病毒浪潮的主要温床。

8月4日，维多利亚州有439例新增确诊病例，其中11人死亡。

在该州首府墨尔本，由于新增冠状病毒感染病例激增，周日实施了严格的六周隔离措施。

冠状病毒有很高的概率将在冬季重返法国

法国政府下属的科学委员会警告说，法国极有可能在秋季或冬季面临第二波冠状病毒疫情。

最近几周，法国新增确诊病例数开始增长，在过去三天中，新增确诊约3,4千例，重症监护病房的病人数量也有所增加。

其他欧洲国家（比利时、卢森堡和西班牙）的新增确诊病例在最近几周也有所增加。

【编译：阿拉依】