总统指示外交部保障黎巴嫩境内哈国公民人身安全

哈通社/努尔苏丹/8月5日--哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德5日对鲁特港口发生的爆炸事件作出了回应。

外交部长在发布的声明中表示，黎巴嫩首都贝鲁特港口发生了剧烈爆炸，造成重大人员伤亡和大量建筑物受损。得到关于爆炸的消息后，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向外交部下达工作指示，要求保障在黎巴嫩境内的哈萨克斯坦公民人身安全。

据其介绍，在哈萨克斯坦大使馆进行登记的哈国公民数为113名。

«我们的外交人员与黎巴嫩境内哈萨克斯坦公民保持着联系，没有伤亡情况。哈萨克斯坦驻黎巴领事馆建筑物受损，将会对其进行修复。我们的工作人员和其家属也没有受伤。正如大家所知，黎巴嫩有一个联合国维和部队，其中包括120名哈萨克斯坦官兵。 当前正在进行换轮交接，哈萨克斯坦第四批维和部队就在昨日安全到达任务区。»外交部长说。

哈萨克斯坦从2018年开始派出维和人员同印度维和部队协同工作，执行着联合国维和任务。

根据此前的报道，当地时间周二（4日），黎巴嫩首都贝鲁特港口发生严重爆炸事故。

据外交部发布消息，在昨日黎巴嫩首都贝鲁特发生的港口剧烈爆炸事件中，哈萨克斯坦驻黎巴嫩领事馆领事受轻伤，领事馆建筑物受损。





【编译：阿依波塔】