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    11:59, 05 八月份 2020 | GMT +6

    总统指示外交部保障黎巴嫩境内哈国公民人身安全

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    哈通社/努尔苏丹/8月5日--哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德5日对鲁特港口发生的爆炸事件作出了回应。

    外交部长在发布的声明中表示，黎巴嫩首都贝鲁特港口发生了剧烈爆炸，造成重大人员伤亡和大量建筑物受损。得到关于爆炸的消息后，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向外交部下达工作指示，要求保障在黎巴嫩境内的哈萨克斯坦公民人身安全。

    据其介绍，在哈萨克斯坦大使馆进行登记的哈国公民数为113名。

    «我们的外交人员与黎巴嫩境内哈萨克斯坦公民保持着联系，没有伤亡情况。哈萨克斯坦驻黎巴领事馆建筑物受损，将会对其进行修复。我们的工作人员和其家属也没有受伤。正如大家所知，黎巴嫩有一个联合国维和部队，其中包括120名哈萨克斯坦官兵。 当前正在进行换轮交接，哈萨克斯坦第四批维和部队就在昨日安全到达任务区。»外交部长说。

    哈萨克斯坦从2018年开始派出维和人员同印度维和部队协同工作，执行着联合国维和任务。

    根据此前的报道，当地时间周二（4日），黎巴嫩首都贝鲁特港口发生严重爆炸事故。

    据外交部发布消息在昨日黎巴嫩首都贝鲁特发生的港口剧烈爆炸事件中，哈萨克斯坦驻黎巴嫩领事馆领事受轻伤，领事馆建筑物受损。


    【编译：阿依波塔】


    标签:
    总统下达的任务 外交部 外交 总统 黄金储备
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