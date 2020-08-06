哈国拟立法惩处虐待动物的行为

哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 哈萨克斯坦计划通过立法加强对动物权益的保护力度。

据24.kz报道，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶5日表示，今后虐待动物的行为实施者将受到更加严厉的惩罚，甚至有可能因此被关押。

据悉，由于目前哈国对虐待非保护动物的行为，仅采取罚款的惩处措施，因此社会公众普遍对普通动物的权益保护问题较为轻视。

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部计划起草一项新的法案，旨在通过加大惩处力度，改善动物权益的保护。相关法案的草案，正在同动保领域专家合作讨论当中。

哈萨克斯坦动物保护协会会长莉莉娅·萨尔森诺娃表示，哈萨克斯坦应加入旨在保护动物权利的公约。

«我们今天正在审议​​的法案将涉及与动物所有者、兽医和农场动物有关的问题。新法案应加强人们对动物的责任和义务，同时对马戏团和动物园的活动也进行限制。 该法案还将涵盖饲养或捕捉野生动物的人员。»她说。

经营城市流浪动物保护机构的动保人士米拉·纳扎尔汗诺娃对相关立法表示支持。她表示，对于城市中无主的流浪猫狗，鉴于其已经在某种程度上成为了城市生态的一部分，因此最好的处理方式是绝育而不是随意的捕杀了事。

该提议得到生态、地质和自然资源部长的支持。 部长在5日的在线会议上说，他将听取来自全国各地动物学家、兽医、律师和生物学家的建议，并在制定法案时考虑到这些观点。

马赫祖穆•穆尔扎哈利耶表示，新法案将涉及对刑事、行政、环境相关的法律进行近300项修订，特别是针对刑法的修订中，将加入相关条款，以对残忍的虐待动物行为进行更加严厉的惩处，包括剥夺虐待行为实施者的人身自由。

新的修订案在社会上引起了广泛的讨论，有动保人士提议将动物权益保护纳入到学校教育课程当中。

值得一提的是，统计显示，最近的5年内，哈国城市中的流浪猫狗数量增长了31%。





【编译：木合塔尔·木拉提】