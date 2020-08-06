马斯克的星际飞船“短距离飞行”测试成功

哈通社/华盛顿/8月6日--据BBC报道，今天，马斯克的星舰（Starship）成功进行了低空飞行测试，星舰的原型机SN5在爬升到150米的高度后，释放了着陆支架并缓缓着陆。

试验成功后，马斯克在推特上写道：“看来我们离移民火星又近了一步 。 ”

SN5试飞的目的是用于测试猛禽火箭发动机（Raptor），如果计划成功，新一代星际飞船将搭载宇航员，并运送到月球和火星。

此次试飞于8月5日18:57（努尔苏丹时间8月6日05:57）在德克萨斯州的SpaceX发射场进行，整个过程只持续了约一分钟。

这是近一年来猛禽发动机的首次真实飞行测试。

SN5原型机只安装了一个猛禽发动机，由不锈钢制成，看起来像水箱或筒仓。

星舰（Starship）将是历史上最大的太空飞船，将配置6台猛禽发动机，高50米，最多可搭载100人。为了克服重力，发射星舰的超级重型火箭重量超3000吨，需要配备31台猛禽发动机联合工作，。

另一个名为Starhopper的星舰原型机在2019年完成了飞行测试，飞行高度也达到150米。

星舰是美国宇航局（NASA）计划的2024年载人登月任务的三个候选之一。

日本的亿万富翁前泽友作已经预订了座位。按照马斯克当时披露的计划，前泽友作将于2023年飞往月球。

埃隆·马斯克一直梦想着使人类成为«多行星物种»，并正在计划在火星上建立殖民地。

【编译：阿拉依】