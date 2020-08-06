央行计划对宏观经济预测进行重估

哈通社/努尔苏丹/8月6日 -- 哈萨克斯坦央行正计划对此前作出的宏观经济预测进行重估。

据央行消息，哈萨克斯坦央行每季度更新宏观经济预测。

5-6月，央行以布伦特平均油价35-40美元/桶水平为基准进行预测。考虑到新冠肺炎疫情对世界经济的负面影响依然存在，外部需求将出现下降，主要贸易伙伴抗疫限制措施仍将持续，将对哈经济活力和通胀进程产生负面影响。因此，预计2020年哈GDP将萎缩1.8%。

央行将评估近两个月出现的重要变化，并在下轮预测中予以考虑。主要考虑的因素包括：2020年上半年哈GDP跌幅（-1.8%）大于预期（-1.5%）；7-8月延长抗疫限制措施将对经济活力，特别是服务业造成影响。

央行表示，预计全球经济将自2021年下半年起开始复苏。2020年二季度数据显示，多个发达国家经济活力失速，多国政府为此采取空前的经济刺激措施，以加快GDP增长，力争实现V型复苏。

分析人士倾向于认为全球经济不会很快复苏，很大程度上取决于疫情形势，以及有效疫苗出现的时间和可及性。

综合考虑诸多内外部因素，央行已经着手开展8-9月份的新一轮预测工作，将对宏观经济预期指标进行重估，并将据此制定基准利率决策。

【编辑：木合塔尔·木拉提】