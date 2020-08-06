哈萨克斯坦计划扩大非原材料商品和消费品出口规模

哈通社/努尔苏丹/8月6日 —— 哈萨克斯坦央行副行长巴伊玛汗别托夫在谈到哈国际收支情况时表示，年初油价上涨、投资者收入下降和进口减少等因素的效应下半年将会逐步衰减。

据他介绍，2020年上半年，尽管商品进口总体呈下滑趋势，但消费类商品增长10.6%，达4.6亿美元，这与哈经济多元化程度较低，以及多种消费品生产仍存在空白有关。

央行副行长指出，目前哈国外贸出口仍以原材料商品为主。从2020年上半年出口结构来看，油气等能矿产品占比达73.5%，有色金属、黑色金属占比分别为7.4%和6%，合计占比高达87%，导致哈宏观经济对国际原油和金属价格变动异常敏感。

此外，疫情引发全球经济活跃度降低，将导致全年哈国际收支经常账户出现赤字，预计赤字规模与2019年相当甚至更高。经常账户赤字反映出哈经济存在结构性问题，直观表明国家经济对国际油价深度依赖。为解决上述问题，首先应当扩大非原材料商品、消费品和服务出口，有效实现国内市场自给自足。

巴伊玛汗别托夫认为，国际收支赤字减少有助于缓解坚戈汇率压力，保障消费市场自给自足，有助于稳定和抑制通胀，并为合理下调基准利率提供政策空间，使更多项目能够盈利，实现经济包容性增长和较快发展。