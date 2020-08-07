哈卫生部采取有力措施 稳定市场药品供应

哈通社/努尔苏丹/8月7日--SK制药公司的董事会主席叶尔哈特·叶斯卡里耶夫讲述了增加民众获取药物途径的措施。

叶尔哈特在线上新闻发布会上谈到：«紧急确保用于治疗冠状病毒感染的药物供应问题在政府的特别控制之下。由于感染人数急剧增加且无法预测，在6月下旬至7月初，医院和药房出现药品短缺。针对这个问题要求采取最紧急和最有效的措施。»

据他介绍，首先制定了一系列紧急措施，有助于在短期内迅速解决药物短缺问题:

-每月往药品库存中装运价值26亿坚戈的用于治疗冠状病毒感染的药品；

-额外购买可用于治疗4万名患者的价值87亿坚戈的药品；

-设立用于治疗冠状病毒感染的两个月的药物储备，将可用于治疗10万名患者，金额达240亿坚戈；

-对最紧缺的药物零售介入干预。

«对公司物流进行现代化改革。在紧急情况期间，所有药物都将被直接送往医疗机构。通过设置值班工作组，药品仓库改为全天候工作；定期航班的数量增加了1.7倍；装运时间从2周减少到1周；根据交叉配送的原则将货物从枢纽配送到各地区，我们已经绕过了长期仓储，现在几乎直接将货物运送到各地区。增加仓库员工人量，以加快药品计数。与航空公司达成协议，以加快药物的交付（斯卡特航空、阿斯塔纳航空、哈萨克航空）。»发言人总结道。

【编译：阿拉依】